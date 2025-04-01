Ömer Çelik: Özgür Özel’in geldiği nokta Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir

AA

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kampüslerde ‘ders boykotları' düzenleyen üniversite öğrencileri, yeni bir çağrıda bulundu.

Öğrenciler, yarın (2 Nisan) ekonomik boykot yapacaklarını duyurdu.

Üniversitelilerin başlattığı tüketim boykotuna destek verdiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, yaptığı paylaşımda “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in çağrısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geldiği noktanın siyasi muhalefet yerine Türkiye'yi topyekun tehdit etmek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"ÖZGÜR ÖZEL, KURULTAYDA KENDİ GENEL BAŞKANLIĞINI KORUMAK İÇİN TOPLUMSAL VE EKONOMİK HAYATI HEDEF ALMAKTADIR "

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir.



Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük” olarak kayda geçmiştir.

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