Ömer Çelik: Saldırılar insanlık suçu

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor" dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı bölgeye yaptığı saldırıların insanlık suçu olduğunu belirterek tepki gösterdi.

"ERMENİSTAN İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEKTEN SUÇLUDUR"

Çelik yaptığı açıklamada, "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak.

Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir.

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"ERMENİSTAN BİR HAYDUT DEVLET OLARAK SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence’ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Can Azerbaycan’ın yanındayız! Ermenistan’ın katilce saldırılarını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.



