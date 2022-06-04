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    Ömer Çelik: Seçim güvenliğini tehdit eden en büyük bela terördür

    Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin seçim güvenliği konusunda yaptığı açıklamalara karşı, güvenliği tehlikeye atacak en büyük belanın terör olduğunu söyledi.
    • 04.06.2022 - 18:29
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 19:03
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    Ömer Çelik: Seçim güvenliğini tehdit eden en büyük bela terördür

    AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampı devam ediyor.

    Parti Sözcüsü Ömer Çelik, programı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Çelik burada muhalefetin seçim güvenliği konusunda dile getirdiği endişelerine değindi.

    "En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir"

    Ömer Çelik,"Daha olmayan seçimin seçim güvenliğiyle ilgili olarak bir kara propaganda özellikle CHP tarafında yürütülüyor. Belli ki bir temele dayanmayan, tamamen spekülasyona bağlı bir yaklaşım. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin geçmişinde.

    Vatandaşlarımızın sandıklara sahip çıkmasından büyük bir memnuniyet duyuyruz. Kimsenin bir kuşkusu olmasın.

    Bütün partilerin temsilcileri orada oluyor. En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Terör bir ülkenin seçim güvenliğini tehdit eden en büyük beladır.

    Terörle mücdeleye destek vermeyenlerin  çıkıp da bize seçim güvenliği ile ilgili verecek bir ders yoktur." diye konuştu.

    Ömer Çelik: Seçim güvenliğini tehdit eden en büyük bela terördür VİDEO

    Ömer Çelik: Seçim güvenliğini tehdit eden en büyük bela terördür #1


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