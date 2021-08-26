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- Ömer Çelik: Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir
Ömer Çelik: Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 13:24
- Güncelleme : 26.08.2021 - 13:42
Afganistan’da, ABD'nin bölgeden çekilmeye başlamasıyla, Taliban hızla ilerleyerek birçok bölgeyi ele geçirdi.
20 yıl sonra yeniden başkent Kabil’e giren Taliban, yönetimi ele geçirdi.
Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Türk askeri ise bölgede üzerine düşen görevi tamamladı. Havalimanında güvenliğin sağlanmasından sorum olan Mehmetçik’in tahliyesine başlandı.
345 ASKER ESENBOĞA'YA İNİŞ YAPTI
Türk Hava Kuvvetleri'nin nakliye uçağıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk askerleri, buradan Ankara'ya hareket etti.
345 askeri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait ilk uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.
"KAHRAMAN ASKERLERİMİZİ KUTLUYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gerçekleştirilen tahliye işlemine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Çelik, paylaşımında Afgan halkı istediği sürece Türkiye'nin yanlarında olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz.
"TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR DOST, KARDEŞ VE MÜTTEFİKKTİR"
Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir."