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Ömer Çelik: Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir

Ömer Çelik: Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir

Çelik, Afganistan'dan Türk askerlerinin dönüşü üzerine yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir" ifadelerini kullandı.