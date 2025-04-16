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Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutan Önder, hastaneye kaldırıldı.

Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne getirildi.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

12 saat süren ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Önder'den gelecek güzel haberi bekleyen sevenleri ve siyasilerden de peş peşe mesajlar geldi.

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ÖMER ÇELİK VE NUMAN KURTULMUŞ HASTANEYE ZİYARETTE BULUNDU

Bu kapsamda da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere hastaneye geldi.

Pervin Buldan, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelen Kurtulmuş ve Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ULAŞALIM SONRASI KOLAY DERDİ"

Hastane çıkışı konuşan Ömer Çelik açıklamasında şöyle dedi:

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı durumdan dolayı üzüldük. Kendisine şifalar diliyoruz. Hocalarımız arasında en yetkin doktorlar. Çok uzun bir tedavi sürecinin sonunda şu anda yoğun bakımda. Hocamızdan aldığımız bilgiye göre durumunun kritik olması devam ediyor.



Herkese geçmiş olsun dikelerimizi iletiyoruz. Şifa bulması için dua ediyoruz. Sohbetlerimizde rahatsızlığında konu açılırdı, biz önemsemesini söylerdik. O her zaman terörsüz Türkiye'ye ulaşalım, sonrası kolay, emanetin sahibi Allah'tır derdi.

"BU SÜREÇLERİ DE ATLATACAK"

Meclis'te yasama çalışmaları bittikten sonra gece saatlerine kadar sohbetlerimiz olurdu. Uzun zamandır tanıdığım arkadaşımız zaten. Güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin enerjisi, duası, bu süreci atlatabilmesi için. Ona dua ediyoruz. Bu süreçleri de atlatacak.



Bir kere daha yüce Meclis'e, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Değerli ailesiyle gürüştük, hocalarımız alanlarının en iyileri, takip ediyorlar. Bize düşen dua etmek. Partimiz adına, bütün arkadaşlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEFİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde olumlu yaklaşımlar, DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler kapsamında sürecin yol haritası belli. Sırrı Bey'in katkıları büyük, herkesin arasında köprü olmuştur, yeri kıymetlidir.



Ama eminim şu anda hasta yatağında onun da en büyük arzusu bu sürecin akamete uğramamasıdır. Biz süreci aynı titizlikle yürütmeye, hedefine ulaştırmaya devam edeceğiz.



Sayın Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor dün gece de bilgi aldı, Cumhurbaşkanımızın da hem ailesine hem sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz.

"BİR BEKLEME DÖNEMİ OLACAĞI GÖRÜLÜYOR"

Numan Kurtulmuş da hastane çıkışı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalede bir insan. İyi bir siyasetçi. Vatanını, milletini seven bir insandı. Umut ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur.

Bir bekleme dönemi olacağı görülüyor. Allah en kısa zamanda şifasını versin. Bunun için dua ediyoruz. Zor bir tablo, ameliyatlar başarıyla yapıldı. Sabırla bekleyeceğiz" dedi.