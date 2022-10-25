Ömer Çelik: Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe Açılışında konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten destek geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul’daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz."

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