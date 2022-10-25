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- Ömer Çelik: Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz
Ömer Çelik: Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe Açılışında konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten destek geldi.
- 25.10.2022 - 16:03
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul’daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz."
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