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    Ömer Çelik: Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz

    İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe Açılışında konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten destek geldi.
    • 25.10.2022 - 16:03
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    Ömer Çelik: Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul’daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz."

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