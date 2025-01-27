AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:
DEM PARTİ'NİN İMRALI GÖRÜŞMESİ
Teröre taviz asla söz konusu değil. Bundan sonra beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesi çağrısıdır. İmralı ziyaret süreci tamamlandı. Bir pazarlık süreci yok, PKK silah bırakmalı.
"EN ÖNEMLİ ŞEY, SORUMLULARIN HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMASI"
Önceliğimiz, sorumluluğu olan kişilerin belirlenmesidir. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ve bu acıyı her zaman hissedeceğiz. Gerçekten büyük bir facia yaşandı. Hem milletimize hem de kayıpların değerli ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bundan sonra benzer trajedilerin yaşanmaması için atılacak adımlar yol gösterici olacaktır. Ancak en önemli şey, vicdani, ahlaki ve hukuki açıdan sorumlu olanların hak ettikleri cezayı almasıdır.
ESLEM TEKER'İN KÖPEK SÜRÜSÜNCE PARÇALANMASI
Yüksekova‘da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Evladımıza yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık fakat vatandaşlarımızla arz etmek isterim ki, vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşması, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Hangi partiler olursa olsun hangi belediye olmuş olsun bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz.
AK PARTİ KONGRELERİ
1 Şubat‘ta İzmir’de 8 Şubat‘ta İstanbul’da il kongremizi yapacağız. Kadın kolları kongremiz gerçekleşecek ve 23 Şubat‘ta Ankara’da büyük kongremizi gerçekleştirerek bu süreci tamamlamış olacağız. Tabi bu bir bayrak yarışı. O salonları dolduran teşkilat mensuplarımıza il ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımızın gelişi için meydanları dolduran bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.
"GAZZE'DEKİ ATEŞKES BURUK BİR SEVİNÇ YAŞATTI"
En önemli konularımızdan bir tanesi ise İsrail’in başlattığı soykırım faaliyetlerinden sonra yakın zamanda ortaya çıkan ateşkes. Buruk da olsa bir sevinç yaşattı hepimize. Ateşkesin yürürlüğe girmesi ile birlikte Gazze'deki yıkımın boyutları da çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Esir takaslarında da görüldüğü gibi Filistinli esirler aslında yıllar içerisinde neredeyse hayati melekelerini çoğunu kaybetmiş, hayati fonksiyonlar arasından çökmüş bir şekilde bu hapishaneden çıktıklarını görüyoruz. Hamas tarafından rehin alınmış İsraillerin ise orada gördüğünüz gibi herkese teşekkür ederek ayrıldıklarını hem kendilerine yapılan iyi muameleden ötürü hem de kendilerinin iyi koşullarda tutulmasından ötürü Hamas yetkililerine ve oradaki halka teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bu da bu katliam politikasını icra edenlerle bu katliam politikasına asaletle ve soylu bir biçimde direnenler arasındaki insani farkın net bir şekilde göstermektedir. Bütün insanlığın vicdanına hitap edecek şekilde çok güçlü bir direniş sergilediler. Bütün meslektaşlarımız, çeşitli mecralardan arkadaşlarınız Gazze'ye gittiler. Oradaki hem bu soykırımı hem de Filistin‘deki ve Lübnan’daki İsrail’in yaptığı saldırıları bütün dünyaya duyurdular. Onların hakikati duyurmak adına ortaya koyduğu bu faaliyet fevkalade önemli bir faaliyettir. Burada kendi hayatlarını riske ederek bu şekilde hakikatin peşinde koşan bütün basın mensubu arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz.
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