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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

DEM PARTİ'NİN İMRALI GÖRÜŞMESİ

Teröre taviz asla söz konusu değil. Bundan sonra beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesi çağrısıdır. İmralı ziyaret süreci tamamlandı. Bir pazarlık süreci yok, PKK silah bırakmalı.

"EN ÖNEMLİ ŞEY, SORUMLULARIN HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMASI"

Önceliğimiz, sorumluluğu olan kişilerin belirlenmesidir. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ve bu acıyı her zaman hissedeceğiz. Gerçekten büyük bir facia yaşandı. Hem milletimize hem de kayıpların değerli ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bundan sonra benzer trajedilerin yaşanmaması için atılacak adımlar yol gösterici olacaktır. Ancak en önemli şey, vicdani, ahlaki ve hukuki açıdan sorumlu olanların hak ettikleri cezayı almasıdır.

ESLEM TEKER'İN KÖPEK SÜRÜSÜNCE PARÇALANMASI

Yüksekova‘da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Evladımıza yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık fakat vatandaşlarımızla arz etmek isterim ki, vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşması, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Hangi partiler olursa olsun hangi belediye olmuş olsun bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz.

AK PARTİ KONGRELERİ

1 Şubat‘ta İzmir’de 8 Şubat‘ta İstanbul’da il kongremizi yapacağız. Kadın kolları kongremiz gerçekleşecek ve 23 Şubat‘ta Ankara’da büyük kongremizi gerçekleştirerek bu süreci tamamlamış olacağız. Tabi bu bir bayrak yarışı. O salonları dolduran teşkilat mensuplarımıza il ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımızın gelişi için meydanları dolduran bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

"GAZZE'DEKİ ATEŞKES BURUK BİR SEVİNÇ YAŞATTI"