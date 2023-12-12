Ömer Çelik: Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'e attığı yumruk sonrası bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 15.haftada Ankaragücü sahasında Rizespor'u ağırladı.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti. Maçın ardından ise yeşil sahalarda görmek istemediğimiz anlar yaşandı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca karşılaşmanın ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Yaşanan bu olaya peş peşe tepkiler geldi.



"Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz."