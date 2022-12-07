AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Gazi Meclis falan filan... Bırakalım o ayakları" sözlerine tepki göstererek, "Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki bütçe görüşmelerinde iddia ettiği konulara da yanıt verdi.

"Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullanıldı"

Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, "Gazi Meclis falan filan... Bırakalım o ayakları." sözlerine tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır. Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullanıldı. Kendisi demokrasiden bahsediyor. Bu çerçevede bakıldığında, esasında Meclis'te yaptığı konuşmada, yüce Meclis'in iradesine son derece saygısız olduğu, kullandığı ifadeler son derece yanlış.

Ömer Çelik: Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur ViDEO



"Sizin nasıl genel başkan olduğunuz bellidir"



Meclis'te yaptığı konuşmada Yüce Meclis'e saygısızlık yaptığı görülmektedir. Milletvekillerimize dönüp, sizin nasıl vekil seçildiğinizi biliyoruz diyor. Evet bizim vekillerimiz nasıl vekil oldu herkes biliyor, seçildiler. Ama sizin nasıl genel başkan olduğunuz bellidir. Milletin iradesi ile seçilen vekillere bunu söylemesi milletle kavgadan başka bir şey değildir.

"Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur"

Bütün dünyada diktatörlerin bir özelliği vardır, diktatörler halktan korkarlar ve tankların arkasına saklanırlar. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız milli iradeye sahip çıktı ve kendisini öldürmek isteyen tankların arasından geçip geldi. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur. Kılıçdaroğlu tankları geçip, televizyondan seyretti. O darbeciler o gün kimi öldürmek istediler, Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını öldürmek istediler.

"Türkiye'de bir diktatör olsaydı Kılıçdaroğlu diktatör diyemezdi"

Kılıçdaroğlu, darbeye darbe diyemeyen birisidir. Türkiye'de bir diktatör olsaydı Kılıçdaroğlu diktatör diyemezdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bu köklü partinin bu duruma düşürülmesi acıdır." ifadelerini kullandı.