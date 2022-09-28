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    Ömer Çelik: Terörü lanetlemeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör eylemleri karşısında “her türlü şiddete karşıyız” diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:48
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    Ömer Çelik: Terörü lanetlemeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mersin'deki hain terör saldırısına ilşkin açıklamalarda bulundu.

    Sözcü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör saldırısını net bir şekilde kınadı.

    AK Parti Sözcüsü Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

    "Terörü meşrulaştıranlar en sinsi terör destekçileridir"

    "Terör eylemleri karşısında 'her türlü şiddete karşıyız' diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır.

    "Terör en temel demokratik hakların düşmanıdır"

    Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur."

    Ömer Çelik: Terörü lanetlemeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır #1


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