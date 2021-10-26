Ömer Çelik: Tezkere, milli güvenlik açısından güçlü bir irade beyanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in tezkere ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılması düşünülen harekata ilişkin TBMM'ye gelen tezkere ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk askerinin Suriye'de şehit olmasını istemediklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den de açıklama geldi.

Özel, söz konusu tezkere için hayır oyu kullanacaklarını duyurdu.

CHP'nin bu kararına AK Parti'den tepki gecikmedi.

ÖMER ÇELİK: HER TÜRLÜ MÜCADELE VERİLECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden peş peşe tweet'ler attı.

Tezkerenin Türkiye’nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu söyleyen Çelik, "Bu irade beyanı Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder." ifadelerine yer verdi.

"MANTIKSIZ GEREKÇELER TERÖR OLUŞUMLARINA ELVERİŞLİ ORTAM OLUŞTURMAYA ÇALIŞMAKTIR"

Bu irade sayesinde sınır yakınlarında kurulmak istenen terör devletçiklerinin ortadan kaldırıldığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz. Yüce Meclis'in takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik.

Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok. Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır.





"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE OLDUKÇA KARARLI"

Türkiye’nin terörle mücadelesinde ortaya konulan irade beyanının 'süresini' tartışma konusu yapmak başlı başına bir savrulmadır. Türkiye kararlı ve her türlü bedeli ödemeye hazır biçimde terörle mücadele edecektir. Türkiye’nin terörle mücadelede uluslararası iş birliğine destek verdiğini ifade eden maddeler yıllardan beri tezkerelerde zaten vardır.

Bunu ifade eden tezkere maddelerini anlamayanların, milli güvenlik konusunda alfabeyi bilmediği açıktır... Mesele açıktır; birileri Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsızdır. Bunu açıkça söyleyemeyenler, terörle mücadele kararlılığının süresini tartışma konusu yapmaktadır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

Türkiye'nin terörle mücadelede uluslarası iş birliğini desteklemesi anlamına gelen ve son zamanlarda DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonun üyesi olmamızı anlatan maddelerin yeni bir şey gibi tartışma konusu yapılması, başka niyetleri ve ittifakları örtmek içindir.

Her ne olursa olsun Türkiye terörle mücadelesini eksiksiz ve en güçlü şekilde sürdürecek, terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Bu iradeyi savunmak milletimizi, ülkemizi, demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi savunmaktır."