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    Ömer Çelik: TSK'ya saldıranlar, iftira şebeseinin bir parçası

    AK parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarını iftira şebekesinin bir parçası olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 08:10
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    Ömer Çelik: TSK'ya saldıranlar, iftira şebeseinin bir parçası

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yöelik kırsalda düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına AK PĞarti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert açıklama geldi.

    "İftira şebekesinin parçaları"

    Ömer Çelik, TSK'nın terörle mücadelede en yüksek hassasiyetle hukuki ilke va standartlara uygun hareket ettiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

    "TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, iftira şebekesinin parçasıdır. TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilke ve standartlarda icra etmektedir."


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