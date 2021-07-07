Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı, Cuma günü başka müjdeler de verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü gerçekleştireceği Diyarbakır Anneleri ziyaretine yönelik bilgilendirme yapan Ömer Çelik, Erdoğan'ın yeni müjdeler vereceğini söyledi.

Bugün AK Parti MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sözcü Ömer Çelik, Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Diyarbakır Anneleri ziyaretine de değindi.

Diyarbakır Anneleri'nin Türkiye'nin en büyük vicdan yaralarından biri olduğunu söyleyen Çelik, çocukları dağa kaçırılmış olan ailelerin taleplerinin meşru olduğunu söyledi.

Çocukların dağa siyasiler aracılığıyla kaçırılmış olmasına da dikkat çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak olan Diyarbakır Anneleri buluşmasının anlamlı olacağını aktardı.

"YAKINDA BAŞKA MÜJDELER DE VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında yeni müjdeler de vereceğine dikkat çeken Çelik, "Türkiye'nin en büyük vicdan olaylarından bir tanesidir. Çocukları dağa kaçırılmış. Bu dağa kaçırmalar da belli siyasiler aracılığıyla yapılmış. İlk defa bu kadar sivil, anne vicdanının bir araya gelerek talep ettiği tek bir şey var, evladını istiyor.

Dünyada bundan daha meşru ve haklı bir talep olabilir mi? Olamaz. Annelere selam göndermekten, destek vermekten daha doğal ne olabilir. Annelere saygısızlık yapanların gündem olması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız, anneleri Ramazan'da kabul etti.

Şimdi onlarla yine bir araya gelecek. Bu sefer anlamlı bir buluşma olacak. Kadın vekillerimizin daha yoğun bir talebi olduğunu görüyoruz. 10 bine yakın yurttaşımız bu anneleri ziyaret etti. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek." dedi.

ABD'NİN TÜRKİYE'YLE ALAKALI 'ÇOCUK SAVAŞÇI' RAPORUNA TEPKİ

Söylem ve tutumlarıyla terör örgütü PKK'ya verdiği destekle ön plana çıkan ABD, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi 'çocuk savaşçı' kullanan ülkeler arasına almasını da eleştiren Çelik, terörle mücadelede her geçen gün ilerleme kaydeden Türkiye'nin 'çocuk savaşçı' kullanananlar listesine alınmasına tepki gösterdi.

Çelik, müttefik ABD'nin teröre verdiği fiili ve ideolojik desteğe de karşı olunduğunu aktardı.

Ömer Çelik: Türkiye, çocuk savaşçı konusunda sicili en temiz ülke VİDEO

"ASLA KABUL ETMEYECEĞİMİZ BİR YAKLAŞIM"

Türkiye'nin böyle bir konuda asla suçlanamayacağının altını çizen Çelik, "ABD'nin 'İnsan Ticareti' raporunda Türkiye'nin suçlanması asla kabul etmeyeceğimiz bir yaklaşımdır. Türkiye hiçbir şekilde çocuk asker, terörist denilen bir unsur kullanmamıştır." dedi.

"TÜRKİYE BU KONUDA İFTİRA BİLE ATILAMAYACAK BİR DEVLETTİR"

Çelik, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Açık ve net şekilde iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünyada bu konuda sicili en temiz devlettir.

Türkiye'yi bu şekilde suçlayan varsa ya bilgi eksikliğinden ya da kötü niyetinden yapıyordur. En son iftira atılacak, bırakın gerçek olmasını, iftira bile atılamayacak bir devlettir.





İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE

Bu raporlarda bir takım STK'ların çalışmalarına yer veriliyor. Biz bu STK'ları Afganistan'dan tanıyoruz, sonra Suriye'ye geldiler, Irak'ta faaliyet gösterdiler. Afganistan'da yaptıkları yalan yanlış raporlamaları devam ettirdiklerini görüyoruz.

Türkiye, insan ticareti konusunda en güçlü mücadeleyi veren ülkelerden bir tanesidir. Ayrıca İnsan Hakları Eylem Planı'nda da insan ticaretiyle mücadele noktasında önemli bir takım yeniliklere imza atılmıştır.

"ÇOCUKLARI SAVAŞÇI OLARAK KULLANANLARIN BAŞINDA PKK VE DEAŞ GELİYOR"

Çocukları savaşçı olarak kullananların başında PKK ve DEAŞ terör örgütü gelmektedir. Türkiye Cuumhuriyeti'ni haksız yere iftira atarak suçlayanların PKK terör örgütünden bahsetmemeleri çifte standardın açık ve net göstergesidir."