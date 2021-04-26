Ömer Çelik: Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinden bir kare paylaştı.

Çelik, paylaşımında Türkiye'nin her zaman ve her şart altında KKTC'nin yanında olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk davasının da savunucusu olduğunun altını çizdi.

"KKTC VE TÜRKİYE HER ZAMAN EN YAPICI SİYASETİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasbetmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimlerin meşru olmadığını ve asla kabul görmeyeceğini vurgulayan Çelik, "Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur. Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) aşırı talepler dışında masaya birşey getirmemiştir." ifadelerini kullandı.

"KKTC'NİN HAK VE MENFAATLERİ KIRMIZ ÇİZGİDİR"

Çelik, "KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır." dedi.