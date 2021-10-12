Ömer Çelik: Türkiye'de siyasi cinayetlere son verildi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Böylesi bir hareket, Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder" dedi.

Bazı muhalefet partilerinin gündeme getirdiği "siyasi cinayet" iddialarına, AK Parti'den yanıt gecikmedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konuya değindi.

"ERDOĞAN'IN ÖNDERLİĞİNDEKİ GÜÇLÜ SİYASET SAYESİNDE..."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki güçlü siyaset sayesinde siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verildiğini vurguladı.

Siyasetin manipüle edildiği devrin sona erdiğini belirten Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği paylaşımında şunları söyledi:

"SİYASETİN MANİPÜLE EDİLDİĞİ DEVİR KAPANDI"

"Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.





KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP Genel Başkanı'nın 'belli kişileri öldürmek'ten ve 'siyasi cinayetler'den bahsederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi, ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNE HİZMET EDER"

Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder.

Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye’ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür.

"İLKESİZ VE UTANÇ VERİCİ BİR SORUMSUZLUKTUR"

6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da 'siyasi cinayet' spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."

