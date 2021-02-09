Ömer Çelik, Twitter'ın sansür kararlarını 'dijital faşizm' olarak yorumladı

MYK toplantısının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'ın sansür uygulamalarının dijital faşizme ve diktatörlüğe döneceğini söyledi.

Merkez Yönetme Kurulu'nun (MYK) ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'ın sansür uygulamasını da gündeme aldı.

Sosyal medya şirketlerinin birer özgürlük alanı olarak ortaya çıkmasının ardından gelinen noktanın bundan uzak olduğunu belirten Çelik, bunun zamanla dijital faşizme dönüşebileceğine dikkat çekti.

Çelik, aynı zamanda sosyal medya şirketlerinin herhangi bir yargı olmaksızın keyfi kararlar vermesinin de kamu otoristesi gibi uygulandığını dile getirdi.

"PKK YÖNETİCİLERİNE RESMİ ONAY VERİLİRKEN, KKTC YÖNETİCİLERİ NİÇİN MAHRUM KALIYOR"

Bu tutumun sorunlu olduğunu ifade eden Çelik, "PKK yöneticilerinin hesaplarına resmi onay verirken, mavi onay verirken KKTC yöneticileri niçin bundan mahrum kalıyor?

Diyarbakır annelerini anlatan Twitter hesabı engellendi. Buradaki keyfi kararın arkasındaki ilkeler nedir? Hiçbir şekilde böyle bir şey gözükmüyor." dedi.

"BU, DİJİTAL FAŞİZM VE DİKTATÖRLÜK GETİRECEKTİR"

'Dijital faşizm ve diktatörlük' kavramlarını sosyal medyayla bağdaştıran Çelik, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Peygamberimize, Müslümanlara dönük nefret suçu olan tweet'leri niçin engellemiyorsunuz? Hangi mahkeme kararıyla ya da hangi ilkelerle hareket ediyorsunuz? Bunların net bir şekilde bilinmesi lazım.

Sosyal medya ulusal iradeleri aşan, kavga eden, hukukla kavga eden bir mekanizmaya dönüştü. Bu, arkasından bir dijital faşizm, diktatörlük getirecektir. Burada bu kriz alanına daha çok olumsuz katkıda bulunmak yerine mantıklı ve ilkeli bir yaklaşım getirmek gerekir.

Hele KKTC'deki bazı yöneticilerinin hesaplarına yapılan muamelenin mantığı nedir?"