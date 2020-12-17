Ömer Çelik: Üniversitelerimiz ve gençlerimizle gurur duyuyoruz

Üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine tepki gösteren Çelik, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nın canlı yayında kullandığı "Üniversiteler eredeyse fuhuş evleri" ifadelerinin kamuoyundaki yankıları sürüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu sözlere, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"GURUR DUYUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelere ve gençlere verdiği değeri, her vesileyle vurguladığını aktaran Çelik, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Üniversitelerimize ve gençlerimize dönük her türlü çirkin söz yakışıksızdır ve kınanmalıdır. Üniversitelerimiz ve gençlerimiz en kıymetli değerlerimiz içinde yer almaktadır. Bu vesileyle üniversitelerimizdeki gençlerimize, onları büyük bir fedakarlıkla geleceğe hazırlayan anne babalarına, tüm üniversite hocalarımıza ve çalışanlarına içtenlikte sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz." dedi.