Ömer Çelik: Doğa rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır

Paris İklim Anlaşması'nın kabulü ile ilgili açıklama yapan Ömer Çelik, doğanın rakip değil, kader arkadaşı olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde iklim değişikliğinin önlenmesi, çevresel kirliliğin önüne geçilmesi adına kararları içeren Paris İklim Anlaşması, TBMM tarafından kabul edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına dair kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Paris İklim Anlaşması'nın, Cumhurbakanı Erdoğan'ın ilan ettiği yeşil kalkınma hamlesiyle birlikte Türkiye'ye güç katacağına inandığını belirten Çelik, "Ülkemiz ve dünya için güçlü bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği yeşil kalkınma hamlesi, her gün yeni bir adımla güçleniyor." dedi.

"ÜLKEMİZ VE DÜNYA İÇİN GÜÇLÜ BİR ADIM"

Anlaşmanın kabulü ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Yüce Meclis'in takdiri, ülkemiz ve dünya için güçlü bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği yeşil kalkınma hamlesi, her gün yeni bir adımla güçleniyor. Doğayı hedef alan, dünyamızı kirleten üretim anlayışı yerine her alanda doğaya saygı duyan uygulamaların hayata geçmesinde dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Doğa rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır. Daha yeşil bir dünya daha insani bir hayattır. Doğa evimizdir." ifadelerini kullandı.



