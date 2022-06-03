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    Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki

    AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez" dedi.
    • 03.06.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 15:55
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    Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'de Başkan Joe Biden ile görüşmesinin ardından Kongre'ye hitap etmiş ve Washington'ın Türkiye'ye muhtemel silah tedarikini eleştirmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye aleyhinde ifadeler kullanan Miçotakis'e "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum." diyerek tepki göstermişti.

    "Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez"

    Konunun üzerine AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan'a tepki göstererek şunları söyledi:

    "Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez.Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez."

    "Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir"

    "Türkiye'nin "mavi vatan"ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır." açıklamasında bulunan Çelik, "Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez." dedi.

    Çelik konuşmasının devamında şunları söyledi:

    "Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır. Yunanistan'ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa'nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir."

    Ömer Çelik ten Yunanistan a tepki #1

    Ömer Çelik ten Yunanistan a tepki #2


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