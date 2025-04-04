Ömer Çelik'den Devlet Bahçeli açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor..

77 yaşındaki Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı ameliyatı geçirmiş ve kalp kapağının değiştirildiği duyurulmuştu.

Bahçeli, yaklaşık 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez görüntülendi..

ÖMER ÇELİK'TEN PAYLAŞIM

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 2 ay sonra mesaisine başlaması üzerine açıklamalar peş peşe geliyor.

Bu kapsamda bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Ömer Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VE BÖLGE BARIŞI İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ KARARLI SİYASET TARİHİ ÖNEME SAHİPTİR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, “terörsüz Türkiye” ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir.



Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı’mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyici olacağını daha net şekilde göstermiştir.



Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz.