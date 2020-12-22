Ömer Çelik'in MYK sonrası açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"Polis ve jandarmamızın kendi bölgelerinde yürttüğü mücadele kesintisiz devam ediyor. Partideki her toplantıda terörle mücadele gündemini yakından takip ediyoruz.

PKK terör örgütü bölge için ana istikrarsızlık unsuru. PKK'nın Kuzey Irak'taki güçlere saldırdığını görüyoruz.

PKK yerleşik tüm halklara düşmanlık yapıyor. TSK harekatları olmasaydı terör devletçiği olacaktı. TSK'nın PKK ile mücadelesi insanlığa karşı suçu önledi.

TÜRKİYE'DE SALGINLA MÜCADELE

Mutasyona uğrayan virüs ile ilgili tedbirler alınacaktır. 96 ülke ile uçuşlarımız sürüyor ama gerekirse yeni tedbir alırız. Aşı gelse de bir süre virüs ile yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde gevşemenin olmaması gerekiyor.

KARABAĞ ZAFERİ

Azerbaycan'ın kendisine ait olan topraklarını yeniden alması MİNSK Grubu içi ve dışında birçok ülkeyi rahatsız etti. Belçika'nın karar tasarısı haksız bir tasarıdır, hukuk dışıdır. Bu kara ilişkilere katkı sağlamaz"

AYRINTILAR GELECEK..