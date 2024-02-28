Ömer Çelik'ten 28 Şubat paylaşımı: 'Hukuk-dışı vatanseverlik diye bir şey olmaz' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 28 Şubat'a dikkat çekerek, "Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır" dedi.

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Bugün, Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın yıl dönümü.

Üzerinden 27 yıl geçen darbeye ilişkin siyasi isimlerden paylaşımlar gelmeye başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda önemli mesajlar verdi.

"Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür"

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıl dönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz.

Her çeşit darbe ve postmodern darbe bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür.

"Ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur"

Hukuk-dışı vatanseverlik diye bir şey olmaz. Darbeler ve postmodern darbeler sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur.

Gerçek vatanseverlik Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır.

"Millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir…