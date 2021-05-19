Ömer Çelik’ten ABD Dışişleri Bakanlığı'na kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamaları kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız bir yaklaşımdır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yahudi halkına karşı sahip olduğu Antisemitist söylemlerini şiddetle kınadığını" belirtmiş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti daha fazla kışkırtabilecek sözlerden kaçınmaya çağırıyoruz" demişti.

ABD’nin İsrail'i ve Biden'ı eleştiren Erdoğan için yaptığı kınamaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten cevap geldi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HAKKINDA SÖYLENMİŞ BİR YALANDIR"

"Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir." diyen AK Parti Sözcüsü Çelik, devamında şunları söyledi:

“ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır.

Cumhurbaşkanımız anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır.

ABD Dışişleri bu açıklamasıyla, Sn Cumhurbaşkanımızın Yahudilere karşı sözler sarf ettiği şeklinde yalan bir beyanda bulunmuştur. Bu tavır ABD’nin İsrail'e verdiği orantısız ve haksız desteğin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçtığını ortaya koymuştur.





"FİLİSTİN DÜŞMANI OLMADIKLARINI İZAH ETMELERİ GEREKİR"

Filistin'de çocukları ve sivil mazlumları katledenlere duyulan tepki her bakımdan haklıdır ve insanlık gereğidir. Bu noktada susanların bize laf söylemeye hakları olmadığı gibi çarpıtma yapmaları hadlerine değildir.

Cumhurbaşkanımızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının Musevi karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı anti-semitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir.

“Holokost" felaketinin bizim dönemimimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sn Cumhurbaşkanımızın ve partimizin "anti-semitizm"e karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir.

"VİCDANI OLANLAR İSRAİL ZULMÜNÜ PROTESTO EDİYOR"

Filistinli çocukların katledilmesine "İsrail'in kendisini savunma" hakkı diyerek destek veren ABD sözcüleri, çatışmayı sonlandırma çabalarından bahsederek Cumhurbaşkanımızı kendi görüşlerine katılmaya davet ediyor...

Dünyanın vicdanı olan insanlar tüm ülkelerin başkentlerinde Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle aynı şekilde İsrail zulmünü protesto ediyor. Cumhurbaşkanımızı eleştirenlerin asıl kendi görüşlerinden vazgeçmeleri gerekiyor.

ABD Dışişlerini, Cumhurbaşkanımızın görüşlerini dikkatle dinlemeye davet ediyoruz. Bu açıklamayı yapanlar Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinlerse adalet ve barış için adım atmış olacaklardır.”