Ömer Çelik'ten ABD'ye Gara tepkisi

ABD'nin Gara açıklamasına değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; gösterilen tavrın terörle mücadele değil, teröre destek olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında yer verdiği ifadelere tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik, söz konusu açıklamanın utanç verici olduğunu belirtti.

"BU TAVIR TERÖRE DESTEKTİR"

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"PKK’ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK’nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir.

NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır.

Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir! PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi söz konusu olamaz."