Ömer Çelik'ten AB'nin Türkiye raporuna tepki: 'Utanç verici...' Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı Türkiye raporuna, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki geldi. Çelik, ”AB için utanç vericidir" dedi.

ensonhaber.com

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 2023 yılı Türkiye raporuna tepki gösterdi.

Çelik, komisyonun Türkiye’ye karşı fanatik ve önyargılı bir değerlendirme yaptığını vurguladı.

"Türkiye’ye karşı önyargılı bir yaklaşım"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi:

Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı Türkiye Raporu, önceki raporlarda da gözlemlendiği üzere Türkiye’ye karşı önyargılı bir yaklaşımı yansıtması bakımından aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir.



Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır…

"Utanç verici bir yaklaşım"

Avrupa Birliği Komisyonu ve AB’nin önde gelen devletleri, Gazze’de yaşanan felakete rağmen sergiledikleri tavır ile insani ve evrensel değerler adına konuşma salahiyetini tamamen kaybetmiştir.



Avrupa Birliği ülkeleri ve organlarının ortaya koydukları bu tavır, başta Türkiye olmak üzere insanlığın vicdanını esas alan tüm halkların ve devletlerin karşısında utanç verici bir yaklaşımdır.

"Tarihe kara bir leke olarak geçen tutum..."