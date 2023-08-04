Ömer Çelik'ten AİHM'deki terör propagandasına tepki: Bataklığı kurutun AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Strazburg’da PKK yandaşı kişilerin AİHM binasına girerek terör örgütü propagandası yapma girişimine tepki gösterdi. Çelik, "Terör bataklığını kurutun" çağrısında bulundu.

ensonhaber.com

Avrupa, terör örgütlerine kucak açmayı sürdürüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK yandaşlarının AİHM binasına zorla girerek terör propagandasına yapmasına tepki gösterdi.

"Bu tutum ciddiyetsizliklerini ortaya koymaktadır"

Ömer Çelik, "PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

"Trajik bir hadisedir"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir.



PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.

"Terör bataklığını kurutmaya davet ediyoruz"

Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir.



İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz.



Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz

"Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır"