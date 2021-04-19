Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları;

"Terör örgütüne karşı Diyarbakır'da başlayan vicdan nöbeti, Şırnak, Van, Hakkari, Muş'ta katılımları devam ediyor. Annelerin evlatlarına bir an evvel kavuşmasını ümit ediyor, bize gönderdikleri bütün selam ve mesajları alıyoruz. Yakınen takip ediyoruz. Her türlü bize illettikleri mesajı hassasiyetle değerlendirdiğimize kuşkuları olmasın.

"KILIÇDAROĞLU VE BAZI CHP'LİLERDEN ASLA KABUL EDEMEYECEĞİMİZ İDDİALAR OLDU"

Emekli amiraller tarafından yayınlanan ve siyasette kötü girişimleri hatırlatan kanaatlerimizi sizinle paylaşmıştık. Yargı faaliyetini sürdürüyor, o konuya girecek değiliz. Bu süreç içerisinde AK Partiyi, ima eden sayın Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'lilerden gelen asla kabul edemeyeceğimiz iddialar oldu. Bu metnin gece yarısı yayınlanmasında, değiştirilmesinde iktidarın sorumlu olduğu şeklinde açıklamalar yayınlandı.

Sanki bu işin içinde bazı arkadaşlarımız varmış da, kumpas kuruluyor gibi baştan aşağı yanlış açıklamalar oldu. Bu bildirinin gece yarısı yayınlanması konusunda dış müdahale sözkonusu olmuşsa, o zaman niçin bu bildiriye imza atan bazı emekli amiraller bunun fikir hürriyetine girdiğini açıklama gayretine girdiler. Bir tanesi de saygısızca bizi kast ederek, 'gece yarısı bildiriyi uykulu bir şekilde okumuşlar, sabah okuyunca göreceklerdir' demiştir.

"EĞER BİLDİRİ DEĞİŞTİYSE YAYINLAYANLARA SORACAKLARDIR"

Hemen bildiri yayınlanır yayınlanmaz, birtakım emekli generaller amirallerin bu bildirisine destek verdiklerini açıkladılar. İçerikte bir yanlış varsa 'şu anda yayınlananlar benim imzaladığım bildiride yoktu' demedi. Dolayısıyla bir bilgi varsa sayın Kılıçdaroğlu'nda, bunun içeriğine kim müdahale etmiş, yayınlanma zamanlamasını kim değiştirmiş, bu sorulması gereken sorudur. Eğer bildiri değiştiyse yayımlayanlara soracaklardır. İktidarın bizim partimizin bu şekilde suçlanması, bu eylemdeki gayrimeşruluğu örtmek için maalesef vesayetçi zihniyetin yeni bir ürünü olarak bu şekilde suçlamalara girişilmektedir. Değiştirildikten sonra diğer amiraller, 'ben bunun arkasındayım' diye tweeti niye atmıştır, sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı izahdır.

"YUNAN BAKANININ NEZAKET DIŞI TAVRINI TÜM DÜNYA GÖRMÜŞ OLDU"

Yunan bakanının nezaket dışı tavrını tüm dünya görmüş oldu. Son derece bağnaz son derece saygısız bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine bir yakışıksızlık örneği olarak girecektir.İlk defa bir bakanın, ülkesinin egemenliğinden bahsederken ülkesinden değil AB'den bahsettiğini gördük.

"RESMEN BENZİN DÖKEREK YAKMAYA ÇALIŞARAK KATLİAMA İMZA ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor."



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