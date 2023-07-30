Ömer Çelik'ten Baykar'a yönelik algı operasyonlarına yanıt: Sinsi kampanyalarla mücadeleye devam edeceğiz Terörle mücadelede etkin gücünü orman yangınlarında da gösteren İHA'lar, Halk Tv tarafından hedef alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eleştirilere, "Siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş sinsi linç kampanyalarını yürütenler, belgeler ve rakamlar karşısında bir kere daha yalancı durumuna düşmüşlerdir" şeklinde yanıt verdi.

ensonhaber.com

CHP tarafından fonlanan kanalların nefreti bitmek bilmiyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde CHP’nin sözleşmeyi feshettiği Halk Tv, eleştirilerini bu kez Baykar’a yöneltti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan orman yangınlarında etkili bir mücadele ortaya koyan Bayraktar TB2 İHA ile ilgili algı operasyonu yapıldı.

Çelik'ten muhalif kanala yanıt

Yapılan karalama kampanyasına ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından art arda uzun bir açıklama yapan Ömer Çelik, sert ifadeler kullandı.

"Milli kazanımlara husumetle yaklaşanlar yine ortaya çıktı"

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla ortaya çıkan yangınlar yeşil vatanımızı tehdit etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü’müz ve devletimizin diğer birimleri büyük fedakarlıklarla yangınlarla mücadele etmektedir. Yangınla mücadele eden kahraman işçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. OGM’nin kara ve hava filosu İHA’larla desteklenmektedir. Türkiye, İHA’ları yangın tespitinde kullanan Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke olarak yangınla mücadelede referans bir ülke olmuştur.



Yangın tehditiyle mücadele ederken, yalan haberin ve yalan siyasetinin sinsi bir tehdit olarak ortaya çıktığını bir kere daha gördük.

Her zaman olduğu gibi milli kazanımlara husumetle yaklaşanlar yine ortaya çıktı. OGM’nin yangınla mücadelesine gölge düşürmeye ve Milli Teknoloji Hamlemizin öncü sembollerinden Bayraktar TB2 İHA’ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar. Seçim öncesi de sözde siyaset ve gazetecilik kılığında ortaya çıkan linç kampanyasına milletimiz gereken cevabı vermişti.

"Türkiye’nin milli servet ve kazanımlarına düşmanlık ediyorlar"

Ortaya koyulan yalan iddialara hem devlet kurumları hem de Baykar net ve açık cevaplar vermiştir. Bununla birlikte hem devlet kurumlarını hem de dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururlandıran Bayraktar TB2 İHA’ların yangınla mücadelede kullanılmasını hedef alan linç kampanyasının halen devam ettiğini görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Sözde gazetecilik ve siyaset kılığına girmiş bu sinsi kampanyalarla mücadele etmeye devam edeceğiz.



Malum çevreler, Türkiye’nin milli servet ve kazanımlarına düşmanlık ediyorlar ve aynı zamanda Türkiye’nin afetle mücadelesini de hedef alıyorlar.

Oysa ki devlet kurumlarımız, yangınla mücadele alanında gelişen İHA teknolojilerden yararlanarak dünyada referans ülke haline gelmiş, bu alanda diğer devletlere örnek olmuştur. Tüm alanlarda Milli Teknoloji Hamlemize öncülük eden firmalarımızla gurur duyuyoruz. Bunlar Türkiye’nin milli kazanımlarıdır.

"2020 yılından bu yana 3055 yangın erkenden tespit edildi"

İHA teknolojilerimiz, sadece milli savunmamıza katkı sunmakla kalmamış yeşil vatanın korunmasında da stratejik bir rol oynamaya başlamıştır.

Bu sayede başta her türlü felaketten etkilenebilecek vatandaşlarımız olmak üzere orman teşkilatımızın ve gönüllülerimizin hayati risklere maruz kalma olasılıkları azalmıştır.



Bu teknolojilerin kullanılmasına dair tüm ihale süreçleri açık ve şeffaf şekilde yürütülmüştür. Bu teknoloji sayesinde Orman Genel Müdürlüğü yetkililerimiz 2020 yılından bu yana 3055 yangını erkenden tespit etmiştir. Yine bu sayede ilgili birimlerimizin söz konusu yangınlara ilk müdahale süresi 40-45 dakikadan 10 dakikaya kadar düşmüştür.

"Bayraktar TB2 kiralaması 6 kat daha ucuzdur"

Doğaya ve çevreye sahip çıkmamıza stratejik katkı sunan teknolojilerimizi hedef alan çevreler ise tüm bu gerçekleri göz ardı ederek sadece yalan haber ve yalan siyaseti üretmeyi tercih etmekteler. Malum çevreler ilgili kurumlarımızın şeffaf bir şekilde yürüttüğü ihale süreçlerine dair herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın çirkin bir şekilde dil uzatıyorlar.



Devlet kurumlarımızın İHA teknolojilerden yararlanması, dünyada uçuş/saat performansı ile verilen hizmetlere göre uygun ve kamu yararı gözetilerek sağlanmaktadır. Siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş sinsi linç kampanyalarını yürütenler, belgeler ve rakamlar karşısında bir kere daha yalancı durumuna düşmüşlerdir. Bu çevreler özellikle OGM ve Baykar işbirliğini hedef alarak sinsi niyetlerini ortaya koymaktadır.



Yapılan Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuzdur. Ayrıca 4 Bayraktar İHA da Baykar tarafından ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunulmuştur. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar tarafından üstlenilmektedir.

"Mavi vatanımızı nasıl savunuyorsak, yeşil vatanımızı da koruyacağız"