Ömer Çelik'ten BM'ye İsrail tepkisi: Bu anlamsız çağrılara son verin

Ömer Çelik, BMGK'da yapılan görüşmelerde İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma' derhal son verme çağrısında bulunulmasına yönelik açıklama yaptı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik kanlı saldırıları devam ederken, bir hafta içinde 3 kez toplanan Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) hala somut bir adım atmadı.

İsrail ve Filistin arasına yükselen tansiyonu ve Gazze’ye yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere toplanan BMGK’ya hitap eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma' derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

'SİYASİ İKİYÜZLÜLÜK'

Bu çağrı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım ile eleştirildi.

Ömer Çelik, ‘çocukları öldürülen taraf ile çocukları öldürülenlere’ eşit muamele yapıldığını ifade ederek, açıklamaları siyasi ikiyüzlülük olarak değerlendirdi.

ÇELİK'İN PAYLAŞIMI

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail’i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka birşey değildir."