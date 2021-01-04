AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'darbe' iması yapan Can Ataklı ve İlker Başbuğ'a eleştirilerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak yapılan darbe imaları vardı.

"BUNLAR RUH SAĞLIĞI YERİNDE OLAN İNSANLAR DEĞİL"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Can Ataklı'nın açıklamalarıyla ilgili, "'Erdoğan seçimle gitmez, ancak doğal afet olması lazım. O da herhangi bir yangın olmaz, Avusturalya gibi büyük bir yangın olması lazım. Ya da başka bir şey olması lazım' diyor.

Bakın arkadaşlar bunlar ruh sağlığı yerinde olan insanlar değil. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil. Darbe, bir millete yapılacak en büyük kötülüktür.

DARBE MİLLETİN NAMUSUNA SALDIRIDIR

Darbe, bir millete düşmanının yapamadığını yapma mekanizmasıdır. Darbe bir milletin namusuna, milli egemenliğine saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ ve Can Ataklı'ya sert cevap VİDEO



İLKER BAŞBUĞ'A YANIT

Ömer Çelik, açıklamalarının devamında "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi." diyen eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'a da sert bir dille yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "İlker Başbuğ'un yaptığı açıklamalar. Büyük bir zihin karışıklığı içinde yapılan konuşma. Erken seçim olsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı diyor. Darbenin Cumhuriyet değerlerine saldırı olduğunu söylüyor. CIA Başkanına atıf yaparak erken seçim olsaydı CHP iktidara gelecekti gibisinden bir mantık çıkıyor. Zoraki demokratlık, güdümlü demokratlık bir yere kadar.

KOKTEYL DEMOKRATLIK OLMUYOR

Kafanızın bir yerinde vesayet, bir tarafında demokratlık olunca bu melezden bir şey olmuyor. Kokteyl demokratlık olmuyor. Türkiye'de genelkurmay başkanlığı yapmış birisinin ne kadar yanlış bir zihin yapısına sahip olduğunu göstermesi bakımından. Sanki Menderes erken seçime gitmeyerek darbeyi hak etmiş gibi bir şey çıkıyor. Arkasından devam ediyor, darbe girişimleri arasında mukayese yapıyor.

Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a cevap VİDEO

<br />

"DARBENİN AMASI OLMAZ"

FETÖ terör örgütününkü millet, ordu içinde nifak çıkarmış, Talat Aydemir çıkarmamış, vazgeçmiş. Darbenin aması olmaz. Darbenin birine kötü, öbürüne daha az kötü etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz.

Bakanlar Kurulu toplantı yapıyormuş, Aydemir ve arkadaşları oraya ele geçirmeyince, İnönü'ye atıfla 'artık onlar kaybetti' denmiş. Bunlar analiz, fikir özgürlüğüdür diyenler varsa, erken seçime gitselerdi darbe olmazdı, CHP de kazanacağı için darbeye gerek olmayacaktı gibi bir şeyin zerre kadar demokratlıkla alakası yoktur.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE VERİLEN CEVAP

Darbe en büyük alçaklıktır, bitti. Bunun daha iyisi, daha kötüsü yok. En son FETÖ'ye verilen cevap her darbeye yapılması gereken cevabı göstermiştir. Türkiye orada çok büyük krizi toplumun demokratik bilinci sayesinde atlatmıştır. Demokrasinin öncesine sonrasına ama kelimesi eklenmemesi lazım. Ama kelimesini eklerseniz siyasi münafıklık olur." şeklinde konuştu.