Ömer Çelik’ten CHP'li Ünal Çeviköz’e tepki: Kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü, "CHP'li Ünal Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır. Siyasi pazarlık asla kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği, Türkiye'nin dış politikalarının konuşulduğu bir panele online katılan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz’ün sözleri, büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Panelde Türkiye'nin dış politikasına yönelik eleştirilerde bulunan ve ABD’de 3 Kasım seçimlerinin galibi ilan edilen Joe Biden yönetiminden ilk beklentileri açıklayan Çeviköz, "Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" diye konuşmuştu.

Bununla da kalmayan CHP’li Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" belirtmiş, bu olduğu takdirde Türkiye'nin F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına tekrar dahil edilmesinin beklenmesi gerektiğini söylemişti.

“VAHİM BİR YAKLAŞIM”

CHP'li Çeviköz'e son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında, "Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir demokrasidir. Milletimiz, iradesinin kimse tarafından gasbedilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazmıştır. CHP’li Ünal Çeviköz’ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır." sözlerine yer verdi.

Çeviköz'ün Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ettiğini söyleyen Ömer Çelik, "CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor. Demokrasi anlayışı 'ithalat demokrasisi' olan bir anlayış bu. Bu anlayış, yabancı otoritelerden meşruiyet tedarik etmeye çalışıyor. Türkiye’de son kullanma tarihi geçmiş vesayet anlayışları ise vesayet ihracatına geçmiş gözüküyor." dedi.

“SİYASİ PAZARLIK KABUL EDİLEMEZ”

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Demokrasimizin banisi ve hamisi millet iradesidir. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere “siyasi arzuhal” yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır. Demokrasinin dünyaya açık olması başka şeydir, demokrasi için dış payanda ve ithal irade aramak başka şey.

CHP’li Çeviköz, Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması için aldığımız S-400'leri iptal edeceklerine dair Amerikan yönetimine açık çek veriyor. Türkiye’nin güvenliği ve vatan savunması ticaret konusu değildir. Bu konuda siyasi pazarlık asla kabul edilemez.

Bu zihniyet Libya konusunda ambargoyu deldiğimizi savunarak Fransa’nın tezlerini, KKTC’de Kapalı Maraş’ın açılmasını eleştirerek Yunanistan’ın tezlerini, Suriye'den çekilmemizi isteyerek PYD ve Esed rejiminin tezlerini uluslararası arenada destekliyor ve Türkiye’yi şikayet ediyor.

Demokrasimizin, güvenliğimizin ve milli menfaatlerimizin pazarlık konusu yapılamayacağını bir türlü anlamıyorlar. Bu zihniyete tüm milletimiz karşıdır. Bu zihniyet başkalarından medet ummak ve kendi ülkesini şikayet etmek gibi gayrı meşru bir yoldadır.”