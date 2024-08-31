Ömer Çelik’ten CHP’ye Dilruba tepkisi: Protokolde ağırlanması kabul edilemez

Haber Merkezi

Sokak röportajında AK Partili seçmenlere 'gerizekalı' diyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu, CHP'nin İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında onur konuğu olarak protokolde yer almıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bur duruma tepki gösterdi.

"TAM BİR ŞUURSUZLUK"

Çelik açıkalamalarında şu ifadeleri kullandı:

Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir.



Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir.



Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz.



Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.