Ömer Çelik’ten CHP’ye NATO tepkisi: Yakışıksız

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesini “taktik bir hata” olarak değerlendiren CHP için Ömer Çelik, “Son derece yakışıksızdır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

“CHP adına yapılan açıklamada, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine 'taktik bir hata' denmiş.” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“Kusur olarak görülüyor”

“CHP adına yapılan açıklamada, NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamız ve NATO’ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememiz, kusur olarak görülüyor.”

“Temel hakkımız”

Çelik, “Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır. Uluslararası güvenlik için beraber çalıştığımız NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır.” dedi.

“Son derece yakışıksızdır”

CHP adına buna karşı çıkılmasının, Türkiye’yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi gösterdiğini aktaran Çelik, “Bunun, 12 Eylül darbe yönetiminin Yunanistan’la ilgili yaptığı yanlıştan farkı yoktur. Türkiye’nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, ‘NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı’ gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır.

Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu. Türkiye’nin bağımsız iradesi Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında net ortaya konulmuştur. Bu irade, NATO Genel Sekreteri tarafından saygıyla karşılanmıştır. CHP adına yapılan açıklamanın, NATO Genel Sekreterinin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır.” ifadelerini kullandı.