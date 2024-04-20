Ömer Çelik'ten DEM Parti yöneticilerine tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşı'mıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez" dedi.

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Yerel seçimlerde DEM Parti tarafından kazanılan Sur Belediyesi'nde değişim gerçekleşti.

Belediye binasına giren DEM Partililer; Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görünce, "Kaldırın bu kebrağların (p...venklerin) fotoğraflarını" diyerek hakaret etti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Çirkin yaklaşımlar asla kabul edilemez"

Çelik, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Siyaset alanı meşru bir alandır.

Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.