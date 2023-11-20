Ömer Çelik'ten Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail'e tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yüzlerce çocuğun İsrail ordusunun katliamına maruz kaldığını belirterek, katliamların durdurulmasını istedi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik kan donduran saldırıları 45. gününde.

13 bini aşan ölü sayısı içinde çocuklar çoğunluğu oluşturuyor.

Bugün ise 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü...

Bu anlamlı günde İsrail katliamları devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konu hakkında X hesabından bir açıklamada bulundu.

"Çocuklar uyurken susulur, öldürülürken değil"

AK Partili Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tüm çocukların daha güzel bir dünyada yaşama hakkının uluslararası sözleşmelerle koruma altına alındığı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Ancak maalesef şu anda Filistin'de, Gazze'de her gün yüzlerce Filistinli çocuk, hunharca İsrail ordusunun katliamına maruz kalıyor. Batılı ülke liderleri ise çocuk katilleri ile el sıkışıyor.

Uluslararası toplum, bu katliama derhal son vermek üzere harekete geçmelidir. 'İsrail'e kırmızıçizgi önermiyoruz' diyenler çocuk katillerinin destekçileridir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Çocuklar uyurken susulur, öldürülürken değil." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)