Ömer Çelik'ten Gazze ateşkesini bozan İsrail'e sert tepki

Katil israil ordusu Gazze'de ateşkesi ihlal etti.
Gazze'ye gece saatlerinde yine bombalar yağdıran İsrail ordusu, 500'e yakın sivilin daha hayatını kaybetmesine neden oldu.
Dünyadan ve Türkiye'den bu insanlık dışı saldırılara tepkiler yükseliyor.
Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, bir paylaşımda bulundu.
"KATLİAM ŞEBEKESİ"
Netanyahu hükümetinin insanlık düşmanı bir organizasyon olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler. Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır.
Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır.
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