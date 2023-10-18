Ömer Çelik'ten Gazze saldırılarına yorum: Modern tarihin en büyük katliamı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında, "Modern tarihin en büyük katliamı" yorumunu yaptı.

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ensonhaber.com

Dünya, İsrail'in saldırılarına odaklanmış durumda.

Her geçen gün çatışmalar daha da şiddetleniyor.

Bir diğer yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "Modern tarihin en büyük katliamı" olarak nitelendirdi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

İsrail kendi topraklarında yaşayanlara yaşam hakkı vermiyor. İnsanlar can korkusu ile göç ederken onları bombalıyor. İnsanlar en azından bu kadarını da yapmaz diye hastaneye sığınıyorlar, orayı da bombalıyorlar. Dünyanın en büyük vahşetlerinden biri olarak değerlendirilmeli. Modern tarihin en büyük katliamı.

"3 gün ulusal yas"

Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. İsrail güvenlik güçleri tüm insani değerleri katletmektedir. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 3 günlük bir yas milletimizin bu mazlumlarım acısıyla dayanışması çerçevesinde yürürlüğe girecektir. Günlerdir sivillerin öldürülmesi karşısında uluslararası kurumların nasıl sessiz kaldığını hep beraber görüyoruz.

"Yahudi" çıkışına tepki

ABD’nin olay başladığından beri diplomatik perspektif ortaya koymadığı bir duruş sergilediği görülmüştür. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın “Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum” şeklinde tarafgirlik üretmesi diplomatik açıdan basiretsizliğin bir ifadesi olmuştur. Çatışmaların körüklediği Orta Çağ zihniyeti yürürlüğe girmiştir. Hala çıkıyorlar İsrail’in kendini savunma hakkı var diyorlar. İsrail’in kendini savunma hakkı kadınları, çocukları yok etme hakkı mıdır?

"Füzeyi İsrail attı"

Dün atılan ve hastaneyi vuran füzenin Hamas tarafından atıldığı söylendi. ABD başkanı da burayı İsrail'in değil başkasının vurduğunu söylüyor. İnsanlık dışı cümlelerle bu saldırılara sahiplenilmiş ve daha sonra hesaplarından silinmiştir. İsrail'in kendini savunma hakkı dedikçe bu saldırılar karşısında sessiz kalanlar bu eylemlerin parçası olarak anılacaktır.

Bu füze İsrail güvenlik güçleri tarafından o hastane hedef alınarak atılmıştır.

"Uluslararası kurumlar sessiz kalmıştır"

Gazze'de küçük bir alanda bu soykırıma karşı karşıya kalması karşısında uluslararası kurumlar sessiz kalmıştır. Olay ilk olduğu andan itibaren İsrail başbakanı çıkıp haritayı değiştireceğiz, dedi. Savunmadan değil, bölgeyi daha büyük ateşe atacak planların hayata geçirilmesinden bahsediliyor. Bunun başka ne manası olabilir. Sayın cumhurbaşkanımız bu sorunun bütün derinliklerini bilen, en önde gelen devlet adamıdır. Politik çözüm için iradesini ortaya koymuştur. Askeri eylemlerle Gazze'ye kara harekatı ile seyirci kalmak değil Filistinli çocukların da rahat uyuyabildiği perspektif çıkarılmalıdır. 67 sınırlarında bu çözümün sağlanması mümkündür.

"Kimsenin bize taraf seçtirmeye yetkisi yok"

Birileri çıkmış, Erdoğan tarafını seçsin diyor. Kimsenin bize taraf seçtirmeye yetkisi yok. Bize taraf seçtirecek yer yüzünde güç yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kendi kararlarını kendisi verir. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin tarafı bellidir. Adil bir barıştan yanayız. İnsanların topluca katledilmesine hastanelerin vurulmasına karşıyız. Tarafınızı seçin diyenler kendi taraflarının ne olduğu konusunda değerlendirmeler yapmalı.

"Şu an yapılması gereken diplomasiyi işletmek olmalıdır"

Şu an yapılması gereken diplomasiyi işletmek olmalıdır. Yoksa bunun kazananı olmayacaktır. İsrail'in eylemleri karşısında bunun parçası haline gelecektir. Aşırı eylemlerin daha da cesaretlendirilmesinden başka bir işe yaramayacaktır.

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir güven devleti olduğunu unutmamak gerekiyor"

Filistin ile dayanışma için vatandaşlarımızın meydanlarda olması şükranla karşıladığımız husustur. Devletimiz oraya insani yardım götürürken insanlarımız da meydanlarda olmaktadır. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza, tüm parti teşkilatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir güven devleti olduğunu unutmamak gerekiyor. Güvenlik güçlerimize vatandaşlarımızın yardımcı olmasını istiyoruz.

"Yahudi vatandaşları hedef alan paylaşımlar yanlıştır"

Yahudi vatandaşları hedef alan paylaşımlar da görüyoruz. Bunlar yanlıştır. Gazze'deki bu lanetli eylemler karşısında talebimiz can kaybının önlenmesidir. Arkasından da politik çözümün sağlanması gerekir. Her iki taraftan sivillerin güven içinde yaşayabilmesi için tek yol budur.

"Modern tarihin en uzun süreli işgali"

Herkes öncelikle Gazze'ye dönük kara harekatına karşı çıkması gerekir. İsrail'in Gazze'yi insansız toprak parçası haline getirmek istemesi kabul edilemez. Vahim sonuçların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Modern tarihin en uzun süreli işgali olduğu unutulmamalıdır. Uluslararası toplumun bunun dünyayı etkileyecek mesele olduğunu hesap etmelidir.

"İnsanları Mısır'a gönderme teklifi ahlaksız tekliftir"

Ya burayı terk edin ya sizi öldürürüz şeklindeki yaklaşım sadece vahşet olur. Ayrılmaya çalışanları da öldürüyor. Hastaneye sığınan insanları da vuruyor. İsrail'in insanlara ölümden başka bir şey sunmuyor. Uluslararası toplumun insan hakları çerçevesinde bir irade ortaya koymalı. İnsanları Mısır'a gönderme teklifi ahlaksız tekliftir.

Batılı medya son günlerde Nazi bülteni gibi yayın yapmaktadır. Bu yayın politikasının prestijli yayın organından gelmesi bu zihniyetin nasıl dibe vurduğunu göstermekte.

"Hangi taraftan olursa olsun tüm sivillerin ölümüne karşıyız"