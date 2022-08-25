Ömer Çelik'ten Gülşen'e tepki: Nefret yaymak, sanatçı faaliyeti değil

AK Parti Sözcüsü Çelik, imam hatipliler hakkındaki açıklaması nedeniyle Gülşen'e tepki gösterdi. Çelik, "Çarpık zihniyetin, farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz" dedi.

Kıyafetleri ve açıklamalarıyla öne çıkan Gülşen, son ifadeleri nedeniyle büyük tepki topladı.

Şarkıcı, bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." demesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen hakkında resen soruşturma başlattı.

İmam hatip sözleri nedeniyle Gülşen'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu çarpık zihniyetin farklı kisveler altında yeniden ortaya çıktığını söyledi.

Toplumun bir kesimini "sapıklık" iddiasıyla hedef almanın insanlık ayıbı olduğunu belirten Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz"

"Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.

"Sapıklık iddiasıyla Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur"

Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır."