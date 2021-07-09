Ömer Çelik'ten 'Hayvanları Koruma Kanunu' için teşekkür mesajı

Ömer Çelik sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayarak, Hayvan Hakları Kanunu'na ilişkin emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayvanları korumak için hazırlanan Hayvan Hakları Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hayvan Hakları Kanunu'nun kabul edilmesinin ardından, Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK BÜYÜK HASSASİYET GÖSTERDİ"

Çelik, yaptığı açıklamada, varoluşun bir bütün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Hayvanlar, bitkilerle toprak, su ve hava dünya hayatında kader arkadaşlarımızdır. Bu bütünlüğü korumak zaruridir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu düzenlemenin hazırlanması için çok büyük hassasiyet gösterdi.

"SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN KATKISI OLDU"

TBMM Grubumuz 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladı. Teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Tüm bu süreç boyunca toplumumuzun bilinçlenmesi, insani ve vicdani duyarlılığın artırılması ve siyasi farkındalığın güçlenmesi noktasında sivil toplum örgütlerinin çok değerli katkıları oldu.





"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu vesileyle düzenlemenin hazırlanmasına liderlik eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, teklifin yasalaşmasını takdir eden Yüce Meclis'e, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."