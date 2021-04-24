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    Ömer Çelik'ten HDP'ye tepki: PKK'nın katliamlarıyla yüzleşin

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki göstererek, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin" dedi.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 14:16
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    Ömer Çelik'ten HDP'ye tepki: PKK'nın katliamlarıyla yüzleşin

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi.

    "DURDUĞUNUZ YER DOĞRU DEĞİL"

    Çelik, mesajında, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil" ifadelerini kullandı.

    Ömer Çelik ten HDP ye tepki: PKK nın katliamlarıyla yüzleşin #1

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