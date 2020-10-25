Ömer Çelik'ten Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin açıklama yaparak, "Bu faşistlerle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

"FAŞİSTLERLE MÜCADELE ETMEK İNSANLIK GÖREVİ"

Paylaşımında "#TerroristGeertWilders" etiketini kullanan Çelik, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist @geertwilderspvv. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır." ifadelerine yer verdi.

"NİYETLERİ MAZLUMLARIN KANINI DÖKMEK"

Çelik, "Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür. #GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır.





"BU MÜCADELEYİ İNSANLIK ADINA YÜKSELTECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir." diyerek tepkisini dile getirdi.