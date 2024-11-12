Ömer Çelik'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...

Gazze'de 50 bin masum insan hayatını kaybederken, en yüksek ses ise yine Türkiye'den çıkıyor.

Her platformda Gazze'yi savunan Türkiye, İsrail'in katliamlarını da tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'e 'Batı Şeria' açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.

Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İSRAİL HER GÜN YENİ BİR SALDIRI PLANI AÇIKLIYOR"

İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor. Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür.

"İSRAİL TÜM İNSANLIĞI HEDEF ALIYOR"