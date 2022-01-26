Kriz anında İmamoğlu'nun balıkçıda, başkan yardımcısının ise yurt dışında olmasını eleştiren Ömer Çelik, belediyenin kurumsal hafızasının silindiğini söyledi.

İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışında yaşanan krizler, vatandaşların tepki göstermesine neden oldu.

Kar yağışıyla birlikte vatandaşların yollarda mahsur kaldığı anlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, balıkçıda olması tepki çekti.

Bu esnada sosyal medya üzerinden vatandaşların gösterdiği tepkilere, İsviçre'ye tatile giden Başkan Yardımcısı Murat Ongun'un 'trol' yaklaşımında bulunması krizi büyüttü.

"İSTANBULLUYA SAHİP ÇIKMAYAN BİR YÖNETİM ORTAYA ÇIKTI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da yaşanan kar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. "İBB herkesi tedbire çağırırken bir tek kendisi tedbir almamış. Ortada belediye idaresi adına zaaf olduğu ilk andan itibaren görüldü." ifadelerini kullanan Çelik, "İstanbulluya sahip çıkmayan bir belediye yönetimi ortaya çıktı. En basit tedbirlerin bile alınmadığı görüldü. Toplu taşımaya insanların yönlendirilmesi söz konusuyken otobüslere zincir takılmadığı, insanları taşımaya uygun olmadığı görüldü. Bu araçların nasıl savrulduğu görüldü. Daha da acısı krize müdaha etmesi gereken bir kar küreme aracı belediye başkanının yemek yemesi için yolun açılmasına seferber ediliyor. Herkesin siyasi safını İstanbulludan yana, vatandaşımızdan yana olarak değerlendirmesi gerekirken, bu zaafı kimin üzerine yıkarız ile karşı karşıyayız." dedi.

Ömer Çelik'ten, İstanbul'da karla mücadeleye ilişkin açıklamalar VİDEO



"İSTANBUL'A BU KAR İLK KEZ YAĞMIYOR"

Murat Ongun'un yurt dışı tatilindeyken vatandaşlara 'trol' ithamında bulunmasını da eleştiren Çelik, "Bilgilendirmeyi yapması gereken belediye sözcüsünün yurt dışında olduğu öğreniliyor. Olan bitene tepki gösteren vatandaşlarımıza 'trol' deniliyor. Yolda kalmış, ortaya çıkan yönetim zaafından dolayı sıkıntı çekmiş vatandaşların tepkilerine trol diyen bir iletişim sistemi.

CHP yönetiminin yapması gereken olaya el koymaktı. CHP'nin belediye başkanlarından haberi bile yok. İstanbul'a bu kar ilk kez yağmıyor. 2017'de alınan tedbirlerle bugünkilere bakılınca belediyenin sanki kurumsal hafızası ortadan kalkmış." açıklamasında bulundu.

"BELEDİYENİN KAPASİTESİNDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI GÖRÜLÜYOR"

Daha önceki kar yağışında AK Partili İBB'nin aldığı tedbirleri hatırlatan Çelik, "Belediyenin kapasitesinden uzaklaştırıldığı bir beyin yıkama faaliyeti görülüyor. 2017'de 1.2 metrelik kar yağıyor. Şimdi ise yağan 80 cm. İstanbul'a o dönem 539 ton solüsyon kullanılmış, 136 bin ton tuz dökülmüş. Bugün ise iki tankerlik solüsyon ve 55 bin ton tuz dökülmüş." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA HİÇBİR ŞEKİLDE GÖRÜLMEYECEK BİR ZAAF GÖRÜLDÜ"

Çelik, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"CHP sürekli ehliyet, liyakat ve kul hakkı diyor. Şimdi bu açıdan iyi değerlendirmeleri gerekir. Siyasi etiketleme ile bu kadar insanın işten atılması, emeklerinin silinip atılması, bir beyin yıkama faaliyetini net şekilde gösteriyor. İstanbul'da hiçbir şekilde görülmeyecek bir zaaf görüldü.

Krize dönük bir basit bir fotoğraf çekiminden uzak bir yönetim var. Bir yönetimsizlik var. Yönetimin kendisi bir kriz oluşturmuştur.

Bu tarz dönemlerde çekiciler, mobil büfeler konulur. Krize müdahale edecek araçların ve krize müdahale edecek yönetimin kendisinin en büyük kriz olduğu görüldü. Kimin nerede kimle yemek yediği, nerede tatil yaptığı kimseyi ilgilendirmez.

Ama kriz varken, İstanbul'da kaos varken İBB Başkanı'nın saatlerini restoranda geçirmesi siyasi bir tartışma olur. Bu doğal bir durumdur. Burada yapılacak şey nedir, doğru bilgilendirmedir.

"KENDİ PARTİ İÇİNİ BİLE KONTROL EDEMEYEN BİR CHP VAR"

Bilgilendirmeyi yapan elemanınız yurtdışında. Yurtdışından bilgilendirme yapacaksın, sonra tepki gösteren vatandaşımızı torllük ile suçlayacaksın. Basit bir şekilde şu saat şuradaydık, şunu yaptık diyecektiniz. Bu görüntüler ortaya çıkıyor, CHP'li yöneticiler yenisinden eskisine bu görüntüler eski diyerek buna tepki gösterenleri suçluyorlar.

Sonuçta ne oldu, o kişilerin dedikleri doğru çıktı. Seferberlik halinde yalanlama yapan CHP'liler, bu sefer seferberlik halinde tweet'lerini silmeye başladı. Böyle bir kriz zamanında bırakın krizi yönetmeyi, kendi parti içini bile kontrol edemeyen bir CHP var.

İBB'nin bir müdahale planı yok, bu görüldü. Dersiniz ki, sıkıntıyı yaşayan İstanbullulardan özür dileriz, şunlar, şunlar eksikti. Ama ne oluyor bir suçlama kampanyası başlatıyorlar.

"KRİZ ORTASINDA BU KADAR SAAT YEMEK Mİ YENİLİR DİYENLERE KARŞI ÇIKIYORLAR"

Krizin ortasında bu kadar saat yemek mi yenilir diyenlere karşı çıkıyorlar. Gerçek ortaya çıkınca tweet yarışına giriyorlar. Krizi yönetmek ile görevliyken en kıymetli dakikaların, saatlerin olduğu dönemde bir yönetim boşluğunun ortaya çıkması önemlidir.

Cumhurbaşkanımız; Ulaştırma Bakanımız, İçişleri Bakanımızı krize müdahale için İstanbul'a gönderiyor. Burada bir tek kurum yok, İBB hazırlığını yapmamış. Ne adına siyasi tartışma ortaya çıkıyor, İstanbullu ve İstanbul adına bunları söylemek zorundayız.

Yönetim zaafı ortaya çıkınca tepkileri önemsemiyorum demek de yönetim zaafiyetidir. Her krizde yok olan bir tabloyla karşı karşıyayız. 15 Temmuz'da Genel Başkanları, kriz anlarında Belediye Başkanları yok olur."

İMAMOĞLU'NUN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞMESİ

Bir krizin ortasında saatlerini büyükelçi ile görüşmeye ayırmanın kriz kadar önemli olduğunu düşünüyor. Bir kriz döneminde bu görüşme yapılmaz. Karşı taraf da bunu anlayışla karşılar. Sizin kriz karşısındaki hassasiyetsizliğiniz görüldü.

Sorumlu bir yönetici, yönettiği bir bölgede kriz varken nasıl başka bir yerde vakit geçirebiliyor. İmalar yolu ile bir yaklaşım ortaya koyuyor. İspat edebiliyor ise ederdi zaten. Basit bir şey, bu krize elinizdeki imkan ve kapasitelerle, 2017'de daha büyüğüne müdahale edebilmiş bir kurumsal kapasite ile neden yeterli müdahaleyi yapamadınız? Müdahale araçlarında zincir olmaması gibi en basit konuda bile hazırlıksızdınız.

FAZIL SAY'IN İMAMOĞLU PAYLAŞIMI

Bir kriz zamanında bir sanatçının bu üslup ile konuşmasını ben doğru bulmam. Kendi sanatçı arkadaşları 16-20 saat yolda kaldı. Bir sanatçının kriz anında siyasi bir ironi yerine ben daha insani bir hassasiyet ile davranmasını uygun bulurum. Bir ironi yapmaya çalışmış ama bu yeterli bir ironi olmamış. Ortaya çıkan durumla dalga geçmek doğru değil. Sayın Bahçeli ile ilgili ifade çok çirkin bir ifade. Bir sanatçı neden kriz anında böyle bir şey yapar, Bahçeli ile ilgili neden böyle çirkin ifadeler kullanır? İçeriği de, niteliği de doğru olmayan bir yaklaşım neden üretilir, bunu izah etmekte artık zorlanıyoruz."