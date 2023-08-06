Ömer Çelik'ten İsveç'e tepki: Provokasyona göz yuman makamları kınıyoruz Ömer Çelik, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, katıldıkları LGBT yürüyüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir maketi direğe asan ve bunun görüntüsünü de sosyal medyadan paylaşan grup, skandal bir provakasyona imza attı.

Yaşanan bu olaylarla ilgili de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona sert tepki gösterdi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz"

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz.

"Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz"

İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz.

"İsveç'ten etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz"