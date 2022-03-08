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    Ömer Çelik'ten Kadınlar Günü mesajı

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadelenin kuvvetlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 13:09
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    Ömer Çelik'ten Kadınlar Günü mesajı

    Bugün günlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

    Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "KADINA DÖNÜK ŞİDDETLE MÜCADELENİN KUVVETLENMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

    "Tüm dünyada kadın emeğinin daha da kıymetlendirilmesine vesile olsun. Kadına dönük şiddetle mücadelenin daha da kuvvetlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz.

    "DİYARBAKIR ANNELERİNİN MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ"

    Şehitlerimizin ve gazilerimizin annelerini ve eşlerini selamlıyoruz. Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin mücadelesini selamlıyoruz. İnsanlığı varlıkları ve emekleriyle yücelten kadınlara saygılarımızı sunuyoruz."

    Ömer Çelik ten Kadınlar Günü mesajı #1


    Ömer Çelik ten Kadınlar Günü mesajı #2



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