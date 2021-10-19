Ömer Çelik'ten Kavala ortak çağrısına yanıt

Ömer Çelik, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nce yapılan ortak Kavala çağrısına ilişkin ''Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez.'' dedi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD dahil olmak üzere 10 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için ortak çağrısını yayınladı.

4 yıldır tutuklu olan Kavala'nın tahliyesinin yapılması için Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Türkiye'ye çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

''DİPLOMASİYLE BAĞDAŞMAYAN BİR SORUMSUZLUKTUR''

Çelik, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

''Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır.

Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz.

Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur.''