Ömer Çelik'ten 'Kazakistan' paylaşımı

AK Partili Ömer Çelik, Kazakistan'ın, yaşanan bu zorlu süreci sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'da yaşanan olaylar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın yanında olduklarını belirtti.

"BUGÜNLER ATLATILACAK"

Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir.

"HALKIN GÜVENDE OLMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir.

"NORMALE DÖNÜŞ TÜRKİYE'Yİ SEVİNDİRECEK"

Kazakistan'ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir."