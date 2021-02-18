Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Böyle skandal bir cümle duyulmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 13 şehidin ölümünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumlu olduğunu öne süren Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, konuşmasında Gara katliamına değindi.

Şehitlerin ölümünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Çelik, CHP liderinin provokasyon yaptığını söyledi.

"Dünyada en ağır şekilde düşmanca Türkiye'ye saldıranlardan bile buna benzer cümleler duymadık biz" diyen Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehitlere sahip çıkıyorum" açıklamasını utanç verici olarak nitelendirdi.

"BÖYLE SKANDAL BİR CÜMLE DUYULMADI"

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de köklü bir parti olan, vatandaşlarımızın önemli bir kısmının teveccühünü kazanmış olan CHP adına konuşan genel başkan çıkıp da "13 şehidin sorumlusu Erdoğan" dediği zaman doğrudan provokasyondur. Türkiye'de ana akım partilerin hiçbirinden böyle skandal bir cümle duyulmamıştır.

Bu tespit edilmesi, üzerinde düşünülmesi gereken, üzüntü verici, vahim ve trajik bir sapma. Ne CHP'ye gönül vermiş, destek veren vatandaşlarımız böyle bir şeyi arzular, ne de milletimizin tamamı arzular. Bir ülkenin terörle mücadelesini böylesine doğrudan hedef almak görülmemiş bir provokasyondur.

"EN AĞIR SALDIRILARDA BİLE BÖYLESİ DUYULMADI"

Dünyada en ağır şekilde düşmanca Türkiye'ye saldıranlardan bile buna benzer cümleler duymadık biz. Cumhurbaşkanımız buna cevap verdiği zaman söylenen söz şu Kılıçdaroğlu tarafından: "Ben şehitlerin hakkını savunmaya devam edeceğim." Burada şehitlerin hatırasına sahip çıkan bir yaklaşım yok ki. Şehitlerimizi öldüren bir yaklaşım söz konusu.

Böylesine bir hassasiyetsizlik, özensizlik, sapma nasıl değerlendirilmelidir? Rakamlarla konuşmak doğru değil fakat dünyanın her tarafından rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili operasyonların riski çok yüksektir.

Pek çok metot denendikten sonra ortaya çıkan bu tablo karşısında bu kadar ağır bir üzüntü içerisindeyken tartışmamız gereken konu bu terör örgütünün bölgemizde yaratmaya çalıştığı derinliği yok etmek üzere bütün dünyaya tek bir yumruk gibi cevap vermek olmalıydı. Burada bütün dünyaya karşı kabine muhalefet partileri, tek bir yumruk olarak dünyaya nasıl bir mesaj veririz arayışı içerisinde olmalıydı.

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Ama bu artık siyasi kıblesini kaybetmiş, bütün siyasi değerlerden boşanmış bir tabloyu gözümüzün önüne getiriyor. Orada birtakım sorular soruyorlar. Onların hangisi mantıklı, hangisi mantıksız cevap veririz.

En tepeye "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı suçlayacaksın, böylesine bir sapkınlık içerisine gireceksin, sonra da 'Şehitlere sahip çıkıyorum' diyeceksin. Bu utanç vericidir, devlet ve millet hayatımızda gördüğümüz en büyük skandallardan birisidir. Keşke daha akıllıca, muhalefet edeceği yerler düşmanlık edebileceği yeri ayırt edebilen bir basiret görebilseydik.

"TERÖRLE MÜCADELE AYNI KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bu yeni bir durum. Katliam siyaseti yapanlarla aynı yerde durmak gibi bir durum. PKK terör örgütü çıkıyor, diyor ki "Türk ordusu bombaladığı için oldu." Baştan aşağı yalan olduğu otopsi raporlarında, şehitlerin naaşlarında da görülüyor.

Ama her halükarda, bizim rakibimiz olsa da, CHP'nin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bu hale düşürülmesi siyaset hayatı açısından iyi değildir. Sonuçta, Türkiye terörle mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecek.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN..."

Örgütte yarattığı travmayı istihbarat örgütlerimiz takip ediyor. Bölgemizde terör devletçikleri kurmak isteyen birilerinin bu örgüt vasıtasıyla bize karşı yürüttüğü bir vekalet savaşı. Türkiye gereken cevabı en sert şekilde vermeye devam edecek. Kim ne derse desin, bedeli ne olursa olsun, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına izin vermeyeceğiz.

"PKK'NIN YÖNETİCİLERİN HAYATI, ÇOCUKLARIN HAYATINDAN DAHA ÖNEMLİ"

PKK bölgede hesabı olan herkesin istediği gibi kullanabileceği elverişli bir maşa. Emin olun Kürt çocukların geleceğini buraya bağlayanların gözünde PKK'nın yöneticilerinin hayatı bütün Kürt çocukların hayatından daha önemli. PKK onları emperyalizme lejyoner yapmış, onları ölüme sürmüş, bu katliam, cinayet siyaseti yapanların hiç umurunda değil.

"BOMBALAMAYLA VÜCUT BÜTÜNLÜKLERİ DAĞILMIŞ DEĞİL"

Bütün bunlar olurken terör örgütü çıkıyor "Bu katliamı biz yapmadık. Türk ordusu bombalamaya çalışırken bu katliam oldu" şeklinde baştan aşağı yalan, her zaman yaptığı şeyi yapıyor. TSK terörle mücadelede en deneyimli ordudur dünyada ve orada yapılan bu şehitlerimizin naaşları alındıktan sonra yapılan otopside de görüldüğü gibi bir bombalamayla vücut bütünlükleri dağılmış değil.

"KATLİAM SİYASETİ YAPANLARIN BAŞKA BİR İRADESİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Sıkılan kurşunlarla hayatlarını kaybetmişler. Meşru bir devletin meşru mekanizmaları içerisinde meşru süreçlerle konuşan kişilerin yapması gereken nedir? Terör örgütün lanetlemektir. Katliam siyaseti yapanların başka bir iradesi olmadığını biliyoruz. Kendileri de Meclis'te söylediler, "Örgüt karşısında zerre kadar irademiz yoktur" diye."