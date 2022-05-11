AK Partili Ömer Çelik, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nın sığınmacılar konusundaki sözlerine yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Ömer Çelik, ilk olarak siyasetteki sığınmacı tartışmalarına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve biz bunları katillere teslim edemeyiz." dedi.

"'Göndeririz' diyenler temelsiz konuşuyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili söylediği ifadelere de tepki gösteren Çelik, "Bunu söyleyen muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için bir planı, programı var mı? Sadece göndereceğiz diyorlar, karşı tarafta bir katliam makinesi var. Nasıl olacak bu? Şu tarihte, bu tarihte göndeririz diyenler temelsiz konuşuyorlar. Bu insanların arkasından ölüm makinesi var. Ondan kurtulmak için buraya geldiler. 30 kilometre bir derinlik içinde güvenli bölge oluşturulsaydı kendi ülkelerinde kalacaklar, ne Türkiye'ye geleceklerdi ne Akdeniz sularında botları batırılacaktı." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Husumet siyaseti yapıyor ViDEO

"Kılıçdaroğlu husumet siyaseti yapıyor"

Geçmişte yaşananların hatırlanması gerektiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye sığınan Azeri aydınlar Sovyetler Birliği'ne iade edildi. Stalin yönetimi, Azeri aydınları kafasına kurşun sıkarak öldürdü. Bunu söyleyenlerin bu insanları katillere teslim etmemek için bir planları var mı? Sadece konuşuyorlar. Kılıçdaroğlu, kendisini cumhurbaşkanımızdan çok Esad ile empati kurar şekilde konumlandırıyor. Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında çok üzücü şeyler söyledi. Siyasi partiler arasındaki mücadele siyasi rekabettir, Kılıçdaroğlu'nun rekabet değil husumet siyaseti içinde hareket ettiğini görüyoruz. Ne genel başkanımıza ne cumhurbaşkanımıza karşı kimse böyle konuşamaz. Esad yönetimiyle kim empati kuruyorsa maşa odur."





"Ermenistan'ın yanında duranlar emperyalistlerin maşası"



Türkiye'nin mavi vatanda hak ve hukukunu aramak için var olduğunu da söyleyen Çelik, "CHP’den biri çıktı, 'Mavi Vatan'da arayışa girmek maksimalist davranıştır' dedi. Birileri maşa aramak istiyorsa buraya bakmalı. Türkiye, Azeri kardeşlerimizin Karabağ'da verdiği mücadeleyi desteklerken, CHP’den biri çıkıp 'Türkiye, Karabağ'a cihatçıları gönderiyor' dedi. Azerbaycan'ın değil Ermenistan'ın yanında duran kim varsa emperyalistlerin maşası. Bir siyasi parti genel başkanına yakışmıyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın milli duruşuna da yakışmıyor. 'Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur' diyor. Bu kadar utanç verici bir açıklama. Çocukların Akdeniz'de ölmesinin iki sebebi var; biri Esad yönetimi, biri çocukların bindiği botları şişleyen Yunanistan."

"Kılıçdaroğlu Esad yönetiminin yanında"

Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği ifadelerin kabul edilir olmadığını belirten Çelik, "AB Parlamentosu kadar bile Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de ne olup bittiği hakkında bilgisi yok. Bütün bunlar görülmediği zaman ortaya çıkan tablodan anlaşılan Kılıçdaroğlu, Yunanistan, Hafter ve Esad yönetimi yanında." diye konuştu.

"Görüşmekle sorun çözülse altılı masadaki çelişkileri çözerdiniz"

İHA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun Orta Doğu'da barış masası kurma açıklamasına ilişkin de konuşan Çelik, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Orta Doğu'da barış masası kuracağını söylüyor. Orta Doğu'da gitsin mazlum insanlar içinde Cumhurbaşkanımız aleyhine bir cümle söylesin, neyle karşılaşır. Bu şekilde Cumhurbaşkanımızı suçlamak husumet siyasetidir. AK Parti husumet siyasetine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Kılıçdaroğlu yakın zamanda PYD'nin Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını söylemişti. Onlara gösterdiği iyi niyetin binde birini Türkiye Cumhuriyeti politikaları için göstermiyor. Bu müthiş bir yön sapmasıdır, fikir sapmasıdır. Bizim kırmızı çizgimiz bellidir. Suriye meselesi zaten açıktır. Ne dış politika ne diplomasi biliyorlar. Gitmekle, görüşmekle sorun çözülecek olsa her gün görüştüğünüz altılı masadaki çelişkileri çözerdiniz, çok uzağa gitmeye gerek yok."



