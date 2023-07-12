Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na liyakat tepkisi: Siyasi komedi örneği

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Seçim sonrası hizmetler ve çalışmalar devam ediyor.

Muhalefette ise durum oldukça karışık.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimetinin ardından istifa çağrıları aldı.

Parti içerisinde yaşanan gerilimi gündemden düşürmeye çalışan Kılıçdaroğlu, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor.

Son olarak yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'liyakat' eleştirisi yapan Kılıçdaroğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

CHP içerisindeki değişim tartışmalarına da atıfta bulunarak şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur.



Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu’nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur.



Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir.

Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir.